Kaum jemand hat das Lebensgefühl der 90er Jahre so verkörpert wie der Musiksender Viva. Nun endet eine Fernseh-Ära: An diesem Montag zieht das US-Unternehmen Viacom dem zuletzt aus Berlin sendenden Viva den Stecker.

Viva hatte am 1. Dezember 1993 den Betrieb aufgenommen und zeitweise große Erfolge gefeiert. Vor allem in den 90ern war der Sender stilprägend für Jugendkultur und Fernsehen. 2004 übernahm der amerikanische Medienkonzern Viacom, Eigner von MTV, Viva. Das Musikfernsehgeschäft wurde kurze Zeit später von Köln nach Berlin verlegt. Zuletzt teilte sich Viva einen Programmplatz mit dem Kanal Comedy Central. Dessen Sendezeit wird nun auf 24 Stunden ausgeweitet.

Das Aus hatte das amerikanische Medienunternehmen Viacom, das seinen deutschen Sitz in Berlin hat, bereits im Sommer angekündigt. In der Sendung "Viva Forever - Die Show" sollen ab 12 Uhr noch einmal Videos und große Momente aus der Viva-Historie zu sehen sein.

Nach mehr als einem Vierteljahrhundert auf Sendung schlägt am Montag die letzte Stunde des Musiksenders Viva. Der einst als deutscher Gegenentwurf zu MTV gegründete Kanal wird um 13:59:59 endgültig eingestellt.

Moderatoren wie Stefan Raab, Charlotte Roche, Sarah Kuttner, Oliver Pocher, Matthias Opdenhövel und Heike Makatsch begannen ihre Karrieren auf dem Sender. "Alles, was euch angeht, geht uns genauso an. Wir sind euer Fernsehen, eure Sprache, eure Farben und vor allem eure Musik." Das war das Versprechen, abgegeben vom damals 17 Jahre alten Nils Bokelberg zum Sendestart am 1. Dezember 1993.

Der erste Videoclip: "Zu geil für diese Welt" der Fantastischen Vier. Die Band hat sich bereits dafür ausgesprochen, mit diesem Lied zu enden. Auf Twitter sammeln die Fantastischen Vier seit dem Vormittag die "schönsten Erinnerungen" an den Musiksender.