Was sich mit dem Fahrplanwechsel in der Region ändert

Mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag gibt es auch auf den Strecken in der Region Veränderungen. So fahren etwa einige Züge in einem dichteren Takt. Zwischen Berlin und Nauen sollen werktags drei Züge zusätzlich auf der Linie RE2 fahren. Im Süden wird abends ein zusätzlicher Zug zwischen Cottbus und Leipzig eingesetzt.