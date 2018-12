Weihnachten ist für viele das wichtigste Fest des Jahres. Da muss bitteschön alles perfekt sein. Doch oft brechen an den Feiertagen die größten Familienstreitereien aus. Warum das so ist und wie man das verhindert, erklärt Stressforscher Mazda Adli.

rbb: Herr Adli, haben Sie auch den Eindruck, dass gerade an den Weihnachtsfeiertagen mehr Konflikte in Familien ausbrechen als an gewöhnlichen Tagen?

Mazda Adli: Das ist in der Tat so, wie wir auch beobachten. Das liegt daran, dass wir an Weihnachten viel Zeit mit Verwandten zusammen verbringen, was wir sonst während des Jahres nicht so tun. Deshalb ist Weihnachten auch eine Zeit, die empfänglich ist für Konflikte und Streitereien, vor allem wenn man noch ein Hühnchen miteinander zu rupfen hat.



Liegt es auch an den hohen Erwartungen an das Weihnachtsfest?

Adli: Weihnachten ist eine Zeit, in der wir uns sehr viel Ungewohntes abverlangen. Einerseits verbringen wir Zeit mit Menschen, mit denen wir eigentlich oft auch Konflikte haben. Andererseits steht alles unter einem riesigen Harmonie-Paradigma: Alles soll bitteschön hübsch und perfekt sein. Das ist nicht leicht zu vereinbaren. Daraus entsteht viel Druck und Stress, mit dem man erst mal umgehen muss.