Bild: dpa/Settnik

Vor 12 Jahren verschwundenes Mädchen - Festnahme im Fall der vermissten Georgine Krüger

04.12.18 | 12:52 Uhr

Zu dem Fall der verschwundenen Georgine Krüger aus Berlin gibt es eine Festnahme. Das 14 Jahre alte Mädchen war im September 2006 auf dem Heimweg von der Schule spurlos verschwunden.



Im Fall der vor mehr als zwölf Jahren spurlos verschwundenen Georgine Krüger aus Berlin hat es am Dienstag eine Festnahme gegeben, das bestätigte die Staatsanwaltschaft. Zunächst berichtete die "Bild"-Zeitung.

43-Jähriger dringend tatverdächtig

Am Dienstagfrüh hätten die Ermittler der Mordkommission zusammen mit Spezialkräften der Polizei einen 43-jährigen Mann verhaftet, der dringend tatverdächtig sei, das Mädchen 2006 getötet zu haben, so Staatsanwaltschaft und Berliner Polizei in einer gemeinsamen Pressemeldung. Den mutmaßlichen Täter habe man schon länger im Fokus gehabt, durch den Einsatz eines verdeckten Ermittlers hätten sich die Verdachtsmomente erhärten lassen. Es bestehe der Verdacht, dass der Mann das 14-jährige Mädchen aus sexuellen Motiven in seinen Keller in Berlin-Moabit gelockt und dort getötet habe. Die Leiche des Mädchens sei noch nicht gefunden worden. Der Beschuldigte sei 2012 wegen sexueller Nötigung einer Jugendlichen verurteilt worden, nachdem er ein Mädchen in den Keller seiner Wohnungen gelockt hatte. Die Ermittlungen dauern weiter an.



Anonymer Anrufer hatte von vergrabener Leiche berichtet

Die damals 14-jährige Georgine Krüger war am 25. September 2006 aus einem Bus in Berlin-Moabit ausgestiegen und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Die aufwändige Suche der Polizei und zahlreiche weitere Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Insgesamt sei fast 300 Hinweisen nachgegangen worden, so Polizei und Staatsanwaltschaft.



Der Fall des vermissten Mädchens war erst im Oktober 2018 neu thematisiert worden, nachdem die ZDF-Sendung "Aktenzeichen xy ungelöst - Spezial - Wo ist mein Kind?" ihn wieder aufgegriffen hatte. In der Sendung wurde der Mitschnitt eines anonymen Anrufers bei der Polizei eingespielt, der im März 2018 am Telefon anonym berichtete, die Leiche der Jugendlichen liege in Brieselang (Havelland) begraben. Trotz des Einsatzes von Spürhunden und einer Drohne war nichts gefunden worden.