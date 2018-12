Bild: dpa/Paul Zinken

Feuer in der Köpenicker Straße - Feuerwehr gibt Entwarnung nach Dachstuhlbrand in Mitte

06.12.18 | 07:00 Uhr

Das Feuer auf einer Baustelle in Berlin-Mitte ist gelöscht. Es war am Mittwoch in einem Dachstuhl ausgebrochen. Rund 800 Quadratmeter standen in Flammen. 90 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Das Objekt gehört einem Investor, der dort Wohnungen bauen will.



Der Großbrand auf einer Baustelle in Berlin-Mitte ist gelöscht. Die Löscharbeiten dauerten bis zum späten Abend. Laut Feuerwehr wurde niemand verletzt. Brandermittler untersuchen jetzt, was zu dem Großbrand geführt hat. Das Gebäude gehört dem Investor Trockland. Er will dort bis 2021 Mietwohnungen und Gewerberäumen einrichten.



800 Quadratmeter standen in Flammen

Rund 90 Einsatzkräfte waren am Mittwochnachmittag ausgerückt. Die Flammen waren im Dachstuhl der denkmalgeschützten "Eiswerk" ausgebrochen. Im Alten Kühlhaus in der Köpenicker Straße standen rund 800 Quadratmeter in Flammen.

Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude habe verhindert werden können, sagte Feuerwehrsprecher Rolf Erbe. Das frühere Industriegebäude, in dem das Feuer ausgebrochen war, gehört dem Investor Trockland. Er will dort bis 2021 Mietwohnungen und Gewerberäume errichten.

Bauinvestor Trockland erneut im Fokus

Der Bauinvestor Trockland ist in Berlin für mehrere seiner Bauobjekte bekannt, unter anderem ringen derzeit Trockland als Investor und der Berliner Senat um die Pläne für die Bebauung am Checkpoint Charlie. Erst am Dienstag war der Berliner Senat auf Distanz zu dem Unternehmen gegangen, nachdem sich beide Seiten ursprünglich bereits auf Eckpunkte für eine Bebauung am Checkpoint Charlie verständigt hatten. Als Grund für die Kehrtwende hatte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) zweifelhafte Hinterleute von Trockland und fragwürdige Quellen des Investitionskapitals genannt. Die Spuren führten unter anderem nach Russland und in mehrere Steueroasen.