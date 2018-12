Baustelle in Berlin-Mitte in Brand geraten

90 Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehren sind am Mittwochnachmittag zu einem großen Brand in Berlin-Mitte ausgerückt. Im Alten Kühlhaus in der Köpenicker Straße stehen rund 800 Quadratmeter Dachgeschoss in Flammen. Das bestätigte die Sprecherin des Investors Trockland dem rbb. Menschen wurden nicht verletzt.

Feuerwehrsprecher Rolf Erbe sagte, ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude konnte verhindert werden.

Nachdem die ersten Einsatzkräfte am Brandort eingetroffen waren, hätten die Feuerwehrleute rasch Verstärkung angefordert. Zur Stunde sind Kräfte von fünf freiwilligen Feuerwehren und der Berliner Berufsfeuerwehr im Einsatz.