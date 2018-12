Durch eine Verpuffung an einer Gastherme in einer Wohnung in Berlin-Tegel sind am Dienstag zwei Menschen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich bei der Wartung der Heizanlage in einem Mehrfamilienhaus in der Schlieperstraße, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte.

Die Leitstelle sei 11 Uhr aufgrund einer "Explosion" alarmiert worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage von rbb|24. 25 Einsatzkräfte seien ausgerückt, zwei Menschen mussten nach Eintreffen der Rettungskräfte sofort vor Ort behandelt werden.

Weitere Details, wie etwa die Ursache der Verpuffung, seien bislang noch nicht bekannt. Eine Evakuierung des betroffenen Mehrfamilienhauses sei nicht notwendig gewesen. Laut Feuerwehr wurde für die Ermittlung der Brandursache die Gasversorgung der Wohnung abgeschaltet.