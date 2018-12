Super Arbeitsmarkt, tolle Wohnsituation - außerhalb des S-Bahnrings ist die Welt noch in Ordnung. Weit außerhalb. Genauer gesagt im Fichtelgebirge. Damit wirbt jedenfalls die Gemeinde Wunsiedel in Kreuzberg um großstadtmüde Berliner. Von Frank Drescher

Und obendrein gibt es in der Gegend auch noch jede Menge offener Stellen. Aber einheimische Bewerber sind Mangelware. Deswegen sucht Wunsiedels Landrat Karl Döhler jetzt in Berlin nach Großstadtmüden. "Bezahlbaren Wohnraum haben wir bei uns", lockt Döhler. Wer sich im Ballungsraume eine Dreizimmerwohnung leisten könne, könne "bei uns schon ein kleines Haus mit Garten fürs gleiche Geld haben".

Auch wenn es zunächst nicht so aussieht: Im Fichtelgebirge soll manches noch so sein wie im Berlin der Neunziger Jahre: der Leerstand etwa. Im beschaulichen Ort Bischofsgrün warten einige Häuser nur auf Leute mit Ideen.

Damit den Berlinern auf den ersten Blick klar werde, was Wunsiedel zu bieten hat, installierte er einen Reklamestand in Kreuzberg. Eine Option für die Berliner? Ein Passant schließt das nicht aus: "Irgendwann wird das auch nicht mehr ausbleiben." Denn der Wohnraum in der Stadt werde irgendwann unbezahlbar sein, so dass den Menschen gar nichts anderes mehr übrig bleibe, als nach außen zu schauen, sagt er.

Doch günstiger Wohnraum und Arbeitsplätze allein überzeugen noch nicht jeden. Das vielfältige Freizeitangebot Berlins werde es im Fichtelgebirge nicht unbedingt geben, gibt an dem Reklamestand ein junger Mann zu bedenken.