3.000 Obdachlose und Bedürftige sind in diesem Jahr zu Frank Zanders traditionellem Weihnachtsessen in einem Berliner Hotel eingeladen. Der 76-jährige Entertainer im Interview über Friseure, Gerechtigkeit - und den kleinen Wodka danach.

rbb: Herr Zander, was passiert da am Freitagabend im Hotel Estrel?



Frank Zander: Zum 24. Mal laden wir - meine Familie, meine Freunde und das Hotel - die ärmsten Menschen ein. Das sind in diesem Fall 3.000. Das ist wirklich ein Riesenschuh und ich bin ganz aufgeregt und nervös. Aber es wird immer wieder, toi toi, sehr gut. Und nach der Feier sind wir immer platt wie die Wanzen. Dann ist Weihnachten.

Aber gerade zu Weihnachten in diese Gesichter zu gucken - das hat was sehr Eigenwilliges: Ich begrüße ja meistens die Menschen und mache mir da so meine Gedanken. Ich werde umarmt und muss dann so nach 1.000 Mal Händeschütteln erstmal einen kleinen Wodka trinken - weil mich das alles sehr berührt. Ich sehe in die Augen von ganz, ganz armen Gestalten.

Wir können da auch nicht loslassen, wir machen das jetzt zum 24. Mal. Beim 25. Mal, im nächsten Jahr, werden wir auch was Besonderes machen.