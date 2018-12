Friedrichstraße wird am Samstag zur Flaniermeile

Die Initiative "Stadt für Menschen" wird einen Teil der Friedrichstraße in Berlin-Mitte am Samstagnachmittag vorübergehend in eine Fußgängerzone verwandeln. Die Flaniermeile leide unter zu starkem Autoverkehr und "kämpft mit einer Leerstandsquote von 24 Prozent, obwohl es eine 1A-Geschäftslage ist", sagte Sprecher Dr. Stefan Lehmkühler der Deutschen Presse-Agentur.

Die Friedrichstraße soll demnach am Samstag von 13.00 bis 15.00 Uhr in Höhe des U-Bahnhofs Stadtmitte für den Autoverkehr gesperrt werden. Die Aktivisten haben in dieser Zeit eine Demonstration angemeldet. "Wir wollen Ideen sammeln, wie die Einkaufsmeile für die Menschen attraktiver gemacht werden kann," sagt Lehmkühler. Die Bürgersteige seien zu schmal, der Durchgangsverkehr zu stark. Mitten auf der Kreuzung Mohrenstraße / Friedrichstraße soll ein "Speakers Corner" aufgebaut werden, um über eine Umgestaltung zu debattieren.