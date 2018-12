Besonders viele und besonders helle Sternschnuppen schickt derzeit der Strom der Geminiden. Allerdings: Wer die Meteore sehen will, muss dafür - anderes als bei den Perseiden - kalte Füße und eine kalte Nase in Kauf nehmen.

Ihren Höhepunkt erreicht der Sternschnuppenstrom der Geminiden am Freitag, wenn am Morgen- und Abendhimmel dutzende Sternschnuppen pro Stunde erwartet werden. Allerdings stehen die Chancen auf klares Wetter nicht sonderlich gut: Die Meteorologen rechnen vielerorts mit bedecktem Himmel, von Himmelsguckern erhoffte Auflockerungen dürften eher die Ausnahme sein. [ zur Wettervorhersage für Berlin und Brandenburg ]

Der Geminiden-Schwarm bringt erfahrungsgemäß besonders viele und helle verglühende Meteore - umgangssprachlich: Sternschnuppen hervor. Dennoch stehen die Geminiden meist im Schatten der wesentlich bekannteren Perseiden, die alljährlich am Augusthimmel aufleuchten. Dass die Geminiden weniger populär sind, liegt vor allem an der Jahreszeit ihres Auftretens: Das kalte und oft auch trübe Dezemberwetter bietet Sternschnuppenjägern einfach unbequemere Beobachtungsbedingungen als die lauen Perseidennächte im Sommer. Den Namen erhielt der Strom vom Sternbild Zwillinge - lateinisch: gemini - denn die Sternschnuppen scheinen aus genau dieser Richtung zu fallen. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstammen die Schnuppen aber wohl einer Staubwolke, die unsere Erde auf ihrer Bahn um die Sonne jedes Jahr um dieselbe Zeit durchquert.

Dass Meteore aus einer Staubwolke stammen, ist ungewöhnlich: In der Regel gehen Meteorströme auf winzige Überreste von Kometen zurück - Schweifsterne, die bei der Annäherung an die heiße Sonne Gas und Staub freisetzen, der sich dann über die Kometenbahn verteilt. So liegt der Ursprung der Perseiden in der kosmischen Staubspur des Kometen "Swift-Tuttle", der etwa alle 130 Jahre der Sonne einen Besuch abstattet. Die Geminiden-Staubwolke stammt hingegen wohl nicht von einem Kometen, sondern von einem kleinen Asteroiden - also einen eher festen Kleinkörper unseres Sonnensystems - namens Phaeton.

Phaeton wurde erst 1983 entdeckt und umrundet die Sonne in weniger als eineinhalb Jahren. Nach Angaben des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt ergaben neue Forschungen, dass die für Asterioden ungewöhnliche Staubspur von Phaeton durch Eis unter dessen Oberfläche erklärbar sein könnte. Phaeton könnte demnach vor etwa sechs Millionen Jahren von dem wesentlich größeren Asteroiden Pallas abgespalten worden sein - und sein Eis unter einem 15 Meter dicken Staubmantel liegen.