Nach der Festnahme des mutmaßlichen Mörders der 14-jährigen Georgine sind Fragen zu möglichen Fehlern und Versäumnissen der Berliner Kriminalpolizei aufgetaucht.

So war schon direkt nach der Festnahme vor einer Woche unklar, warum die Polizei nicht auf den Verdächtigen aufmerksam geworden ist, als er fünf Jahre nach dem Verschwinden von Georgine wegen sexuellen Missbrauchs einer anderen Jugendlichen angezeigt - und veurteilt worden war. Die Tat ereignete sich in der gleichen Straße in Berlin-Moabit, in der Georgine lebte und 2006 verschwunden war - und in der auch der Verdächtige wohnte.