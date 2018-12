Zwei Jahre und sechs Monate ohne Bewährung: Ein Lkw-Fahrer, der im September 2017 laut Gutachten ungebremst in eine Einsatzstelle auf der Autobahn A2 gerast war und dabei zwei Feuerwehrleute getötet hat, ist am Donnerstag zu einer Haftstrafe verurteilt worden.

Im Prozess um den Tod zweier Feuerwehrleute auf der Autobahn A2 hat das Amtsgericht Brandenburg an der Havel am Donnerstag ein Urteil gesprochen: Der Lkw-Fahrer, der mit seinem Sattelzug die Einsatzstelle gerast war, muss für zwei Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Das Gericht sprach den Mann der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung schuldig.

Die Freiwillige Feuerwehr in Kloster Lehnin rückt pro Jahr zu rund hundert Einsätzen aus. Also etwa an jedem dritten Tag. Meist geht es, wie in dem Fall der verstorbenen Feuerwehrleute, um Unfälle auf der Autobahn. Denn die A2 ist eine der am meistbefahrenen Strecken Europas. Seit langem gilt sie auch als Unfallschwerpunkt.