Warnung vor Reifglätte in Berlin und Brandenburg

Besonders vorsichtig sollten die Berliner und Brandenburger am Mittwochmorgen auf dem Weg zur Arbeit sein. Denn verbreitet sind Straßen und Gehwege mit Frost überzogen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glätte.

Fast sieht es aus, als hätte es geschneit. Doch es ist Reif, der am Mittwochmorgen die Straßen und Gehwege in Berlin und Brandenburg so schön weiß glitzern lässt - und für Rutschgefahr sorgt. Deshalb warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor "verbreiteter Glätte".

Zustande kommen die starken Reifablagerungen, weil sich durch die feuchte Luft Tau gebildet hatte und die Straßen deshalb nass waren. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt kommt es so in Bodennähe zu gefrierender Nässe.