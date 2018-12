Bild: dpa

Jahrestrend 2018 - Das haben die Deutschen am meisten gegoogelt

Der amerikanische Internetkonzern Google hat seine Jahrescharts der meistgesuchten Themen veröffentlicht. Maßgebend für die Liste sind dabei die Suchbegriffe der Nutzer, die weltweit am häufigsten eingegeben worden. In Deutschland dominierte - wenig überraschend - das sportliche Großereignis dieses Sommers: "WM" war der Suchbegriff mit der größten Beliebtheit - natürlich mit den meisten Suchanfragen im Monat Juni. Auch in der Kategorie "Wie?"-Fragen ist die Fußball-WM in Russland thematisch Spitzenreiter: "Wie oft war Frankreich Weltmeister?" war die häufigste Frage an die Suchmaschine, gefolgt von "Wie muss Deutschland spielen um weiter zu kommen?", am meisten gestellt, als das DFB-Team noch in der Vorrundenphase steckte.



Bild: dpa/Fischer

Ein wichtiges Natur- und ein Serien-Spektakel

Neben dem Fußball-Sommeralbtraum beschäftigte die Deutschen ein Naturereignis: die längste totale Mondfinsternis des Jahrhunderts im Juli 2018. Die "Mondfinsternis" war das meistgesuchte Thema in der Kategorie "Schlagzeile". Auffällig ist allerdings, dass die Berliner im Bundesländervergleich am wenigsten nach dem Blutmond gesucht haben - vielleicht auch, weil das Wetter den Mondgenuss in Berlin stark beeinträchtigte. Aber anscheinend erging es anderen Deutschen nicht viel besser: Die meistgestellte Wo-Frage bei Google war "Wo ist der Mond?"



Mehr Infos rbb Drehorte - Babylon Berlin Der Alexanderplatz, das Rote Rathaus, das Gefängnis Lehrter Straße: Die Karte zeigt eine Auswahl von Drehorten, an denen Babylon Berlin gedreht wurde und wie sie in der Serie vorkommen.

Dass die aufwändigste Serie in der deutschen TV-Geschichte auch beim Publikum auf großes Interesse gestoßen ist, zeigt sich ebenfalls im Netz. Google weist erstmals die besten Serien in seinem Ranking aus. Und in dem findet sich die preisgekrönte ARD-Serie "Babylon Berlin" als meistgesuchte Serie 2018 wieder. Am häufigsten wurde übrigens in Berlin und Brandenburg nach "Babylon Berlin" gesucht.

Toptrends berechnen sich nicht nach absoluten Zahlen der Suchbegriffe