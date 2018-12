Nach dem Messerangriff auf zwei Polizisten in Oranienburg (Oberhavel) ist Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen einen 25-Jährigen erlassen worden. Er werde verdächtigt, die beiden Beamten am Mittwochabend mit einem fingierten Notruf in eine Wohnung gelockt zu haben, teilte die Polizeidirektion Nord am Freitag mit. Dort attackierte der Mann die Schutzwesten tragenden Polizisten mit einem Küchenmesser.