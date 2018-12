Die Berliner Rallyefahrerin Heidi Hetzer, die derzeit Afrika der Länge nach durchfährt, wird Weihnachten in Äthiopien feiern. "Es gibt hier so viel zu sehen. Man würdigt alle Dinge, die wir in Europa haben, viel mehr, wenn man sie plötzlich nicht mehr hat", schilderte Hetzer der Deutschen Presse-Agentur, wie diese am Freitag berichtete.