imago/Jianxiong Audio: Radioeins | 29.11.2018 | Interview mit Arzt Axel Baumgarten | Bild: imago/Jianxiong Download (mp3, 6 MB)

HIV-Diagnosen in Berlin - 1.600 Berliner wissen nicht, dass sie HIV-infiziert sind

01.12.18 | 09:23 Uhr

Immer mehr Menschen lassen sich auf das HI-Virus testen. Nur wenige von ihnen sind aber infiziert. Es bleiben schätzungsweise 1.600 Menschen in Berlin, die nichts von ihrer Infektion wissen. Grund dafür ist auch die Angst vor dem Virus. Von Johanna Siegemund

Es fehlt ein letztes Prozent. Dann hätte die Berliner Regierung erreicht, dass 90 Prozent aller HIV-Infizierten in Berlin auch von ihrer Infektion wissen, wie in der sogenannten Fast-Track Cities Initiative [berlin.de] vereinbart. 100 Städte weltweit haben sich als Ziel gesetzt, dass bis 2020 mindestens 90 Prozent der HIV-Infizierten von ihrer Infektion wissen und erfolgreich in Behandlung sind. Berlin ist bei dieser Initiative auf der Zielgeraden: Momentan leben laut Robert-Koch-Institut schätzungsweise 14.900 Menschen mit dem Virus in Berlin, 89 Prozent wissen auch von ihrer Infektion. Aber immer noch bleiben mehr als 1.600 Menschen übrig, die sich und andere dem HI-Virus aussetzen.

Getestet wird mehr, aber nicht genug

Problematisch ist besonders die Stigmatisierung von HIV-positiven Menschen. Die Angst vor Ausgrenzung ist auch einer der Hauptgründe, warum sich immer noch nicht genug Menschen auf den Virus testen lassen, erklärt Ute Hiller von der Berliner Aids-Hilfe. Allgemein ist die Zahl der Menschen, die sich in den Beratungsstellen testen lassen, in den letzten Jahren aber gestiegen. Ute Hiller erklärt sich den Anstieg mit der verstärkten Öffentlichkeitsarbeit der Zentren für sexuelle Gesundheit und der Beratungsstellen.

Die Motivationen, sich auf HIV testen zu lassen, sind dabei unterschiedlich. Es gibt Testwillige mit wechselnden Sexualpartnern, die sich regelmäßig testen lassen. Zudem kommen auch Paare, die sichergehen wollen, dass der Partner nicht infiziert ist. In Fachkreisen wird das auch als "Verlobungstest" bezeichnet. Andere wiederum leben in der ständigen Angst, sich selbst an einem Türgriff anstecken zu können und suchen deshalb die Teststellen auf.



Die Testmöglichkeiten sind vielfältig

Die erhöhte Nachfrage führt aber auch dazu, dass Testwillige manchmal abgewiesen werden müssen. Die Berliner Aidshilfe kann an zwei Tagen in der Woche jeweils 25 Tests durchführen. Die anderen Testwilligen werden an andere Beratungsstellen oder Ärzte verwiesen. Mittlerweile gibt es auch Selbsttests, die man zuhause machen kann. Hauptsache, man macht den Test frühzeitig. In 2017 wurde bei 120 Menschen ein bereits fortgeschrittener Immundefekt und bei 55 Menschen AIDS festgestellt - ab diesem Zeitpunkt wird der Virus lebensbedrohlich. Eine Infektion ist aber noch lange kein Todesurteil. Auch wenn viele das immernoch glaubten, sagt Ute Hiller: "Die Menschen denken teilweise immer noch, von HIV stirbt man - das stimmt aber so nicht. Die HIV-Infektion ist eine gut behandelbare Erkrankung mit der man gut alt werden kann, wenn man sie frühzeitig behandelt."



Sendung: Radioeins, 29.11.2018, 16.00 Uhr