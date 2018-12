Bei einem Brand in einem Wohnblock in der Leipziger Straße in Berlin-Mitte ist an Silvester eine Frau verletzt worden. Sie kam mit einer Rauchgasverletzung in Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte. Feuerwehrleute hatten die Frau, zwei weitere Personen sowie einen Hund aus der achten Etage gerettet.