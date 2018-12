Weil ein Mann in Berlin-Reinickendorf seinen aggressiven Hund auf Polizisten losgelassen hat, hat einer der Beamten auf das Tier geschossen.

Die Polizisten waren wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages in den Büchsenweg gerufen worden, wo sie an der Haustür einen Mann und mit seinem Schäferhund antrafen, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung der Polizei.