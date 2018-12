dpa/Pollmann Audio: radioBerlin 88,8 | 20.12.2018 | Ingo Hoppe interviewt Markus Dröge | Bild: dpa/Pollmann

Interview | Bischof Markus Dröge - "Das Schenken zu Weihnachten ist etwas ganz Tolles"

23.12.18 | 08:50 Uhr

Geschenkestress vor Weihnachten? Menschen an Heiligabend in der Kirche, die sonst damit nichts am Hut haben? Der evangelische Bischof Markus Dröge kann all dem durchaus etwas Gutes abgewinnen, wie er im Interview sagt.



rbb: Herr Dröge, vor zwei Jahren wurde in Berlin ein Attentat verübt - der Anschlag am Breitscheidplatz. Das sind Ereignisse, bei denen wir davor stehen und nicht wissen: Warum macht jemand sowas? Bemerken Sie in den Kirchen nach einem solchen Tag, dass die Menschen sich mehr inneren Dingen widmen? Oder sich fragen: Gibt es einen höheren Sinn?



Markus Dröge: Ja, wir haben durch dieses schreckliche Attentat auch gespürt - auch schon vor zwei Jahren -, dass es ein unheimliches Bedürfnis gab, zum Ausdruck zu bringen, was wir fühlen. Wir haben damals relativ schnell, einen Tag später, einen Gedenkgottesdienst gestaltet, weil wir gespürt haben: Wir können so nicht in das Weihnachtsfest hineingehen, wenn wir nicht einen Ort schaffen, wo wir zum Ausdruck bringen: Wir lassen uns nicht überwinden von diesem Hass und von dieser Gewalt.

Zur Person Kühnapfel Fotografie Evangelischer Bischof - Markus Dröge Dröge wurde 1954 als Sohn eines deutschen Diplomaten in Washington D.C. geboren. Er studierte evangelische Theologie und wurde danach 1983 Vikar. Zwei Jahre später übernahm er seine erste Pfarrstelle in Koblenz. Seit 2009 ist Markus Dröge Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.

Ich erinnere mich gut daran, dass es vor zwei Jahren auch ein großes Thema war, dass man das über die Religionsgrenzen hinweg zum Ausdruck bringt. Das war uns sehr wichtig, weil wir zeigen wollten: Wir lassen uns nicht auseinanderdividieren. Auch die Muslime in unserer Stadt waren genauso entsetzt wie wir. Deswegen haben wir mit Christen unterschiedlicher Konfessionen, mit Juden und Muslimen diese Gedenkfeier gestaltet. Nach solchen Katastrophen, nach nicht nachvollziehbaren Ereignissen: Welche Antwort gibt die Kirche? Vor zwei Jahren habe ich die Predigt gehalten und ich habe darauf hingewiesen, dass die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche als Ruine ja schon ein Mahnmal ist und sie zeigt, wohin es führt, wenn wir Hass und Gewalt freien Lauf lassen: Das bringt nur Zerstörung. Und wir haben dagegen die Botschaft von der Versöhnung zu setzen. Die Botschaft, dass wir uns nicht überwinden lassen vom Bösen.

Insgesamt - unabhängig von Berlin und der Weihnachtszeit - ist die Welt komplizierter geworden. Führt das zu mehr Wunsch oder Suche nach Spiritualität? Ich habe schon den Eindruck. Jedes Jahr, so spüre ich es, sind die Gottesdienste voller an Heiligabend. (...) In einer unübersichtlichen und vielfach auch als bedrohlich empfundenen Welt brauchen wir die Botschaft des Friedens, die in unserer Welt manchmal sehr fremd klingt. Aber wir müssen uns wieder neu motivieren lassen durch die Herausforderungen. Und da ist die Weihnachtsbotschaft ganz zentral: Gott wird Mensch und schenkt dem Menschen - jedem Menschen - dadurch eine ganz eigene Würde.

Viele, die nicht mehr Mitglied der Kirche sind, mögen das Ritual, dass sie zu Weihnachten in die Kirche gehen und haben dann den Rest des Jahres damit nichts mehr am Hut. Sagen Sie: Ja, ist trotzdem schön, besser als gar nicht? Oder wünschen Sie sich, dass die Menschen dann öfter kommen?

Ich bin 25 Jahre Gemeindepfarrer gewesen und habe das nie mitgemacht, die Menschen zu beschimpfen, wenn sie Heiligabend in die Kirche kommen. Es ist so wie Gäste, über die man sich freut, auch wenn sie selten kommen. Darunter sind auch viele, die das ganze Jahr über innerlich schon zu ihrer Kirche halten und die sagen: Es ist gut, dass es euch gibt, auch wenn ich nicht unbedingt jeden Sonntag zum Gottesdienst gehe. Heiligabend soll eine festliche Stimmung sein, wo ich jeden annehme und anspreche und mithineinnehme, der kommt. Wir reden viel über Stress und Kommerz. Aber manchen macht es Spaß zu sehen: Es gibt unglaublich viele schöne Dinge, die man kaufen kann. Und wir überlegen uns: Wie machen wir jemandem eine Freude. Empfinden Sie diese Zeit als eher stressig und Kommerz behaftet - oder sehen Sie auch schöne Dinge?



Ich sehe vor allem schöne Dinge daran. Das Schenken zu Weihnachten hat ja einen tieferen Sinn. Das hat etwas mit der Weihnachtsbotschaft zu tun: Gott schenkt sich selbst den Menschen, Gott versetzt sich in den Menschen hinein und fragt, was der Mensch braucht. Und deshalb ist es gut, wenn ich mich in meinen Nächsten hineinversetze. Wenn ich überlege: Was kann ich denn meiner Frau schenken oder meinen Kindern? Was haben die für Wünsche? Insofern ist das Schenken etwas ganz Tolles. Man muss sich ja nicht unter Druck setzen lassen, dass es immer mehr und immer teurer sein muss. Ein gut ausgesuchtes Geschenk - darauf kommt es an.

Das Interview führte Ingo Hoppe für radioBerlin 88,8. Dieser Text ist eine gekürzte und redigierte Fassung. Das Interview in Audioform können Sie oben im Beitrag hören. Sendung: radioBerlin 88,8, 20.12.2018. 11.20 Uhr