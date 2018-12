Wenn man sagt, man möchte Leute finden - das ist ein schöner Ansatz. Aber die muss man auch vor das Mikrofon oder vor die Kamera bekommen. Habt ihr eine Erwartungshaltung in euch gespürt?

Nein, uns ging es darum, den Menschen in Russland, in Sibirien auf Augenhöhe zu begegnen. Viele Dinge waren auch nicht vorbereitet. Es gab Geschichten, die wir vorbereitet haben, wir brauchten ja Genehmigungen für diese Reise, eine Presse-Akkreditierung. So einfach ist das nicht, das geht natürlich auch in Russland seinen behördlichen Weg. Aber vieles hat sich einfach so ergeben am Straßenrand, Dinge, die einfach so passiert sind. Wichtig war es für uns nicht, die große Politik zu erzählen. Auch nicht so viel über die politischen Konflikte, die es jetzt gibt. Sondern wirklich Land und Leute kennenzulernen und uns treiben zu lassen in dieser Zeit bis zum Baikal. Das war ja der große Traum von unserem Robur-Fahrer Reinhard Rogge. Deshalb hatte er sich diesen alten Bus mal gekauft, um eines Tages an den Baikal zu fahren. Wenn man so will, haben wir ihm diesen Traum jetzt erfüllt.