Interview | Last Minute Dating - "Jetzt noch einen Partner finden vor Silvester? Das geht!"

27.12.18 | 08:30 Uhr

Wer nicht als Single ins neue Jahr starten will, hat durchaus noch die Chance, jemanden zu finden. Vorausgesetzt, er oder sie will es wirklich, findet die passende Plattform und hat das richtige Foto zur Hand, sagt Singlebörsen-Expertin Alexandra Langbein.



rbb|24: Frau Langbein, jetzt noch schnell einen Partner finden vor Silvester, um nicht allein ins neue Jahr zu starten. Geht das? Alexandra Langbein: Das geht. Es kommt allerdings darauf an, ob man das wirklich selbst möchte, oder ob der Wunsch vom Druck der Umwelt herrührt. Wer es aus seinem tiefsten Inneren will, hat immer eine Chance. Wenn jemand auf Druck von Verwandten, Bekannten oder Eltern sucht, funktioniert es erfahrungsgemäß in den allerwenigsten Fällen.

Zur Person privat Alexandra Langbein Alexandra Langbein ist Singlebörsen-Testerin und Redakteurin für das Portal Singleboersen-vergleich.de.

Wie sollte man jetzt, kurz bevor die Sektkorken an Silvester knallen, am besten vorgehen? Wer es so eilig hat, sollte er sich erst einmal nach der richtigen Singlebörse umschauen. Das ist der allerwichtigste Punkt. Es gibt ganz viele verschiedene Plattformen für ganz viele unterschiedliche Menschen und deren Wünsche. Sie müssen sich umgucken, was es gibt, und sich überlegen, was Sie möchten: Suche ich nur einen Flirt und schaue, was daraus wird oder bin ich wirklich auf der Suche nach einer festen Partnerschaft. Dementsprechend sollte man die passende Singlebörse wählen.

Wie finde ich denn raus, welche Singlebörse zu mir passt? Es gibt Singlebörsen für alles und jeden: für jedes Alter, für jedes Geschlecht, für Veganer und Polizistinnen. Es gibt sozusagen für jedes Tierchen sein Pläsierchen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel ein bestimmtes Hobby haben, also sagen, 'ich mag die Natur sehr, sie ist mir total wichtig und es ist auch wichtig, dass mein Partner sie genauso liebt', dann gehen sie vielleicht zu "Naturfreund sucht". Wenn Sie eher alternativ angehaucht sind und weg vom Mainstream möchten, dann gehen sie eventuell eher zu "Gleichklang".

Sind meine Chancen bei großen Singlebörsen wie Parship oder Elitepartner größer, weil sich dort mehr Menschen tummeln? Nicht unbedingt. Da sind zwar sehr viele Singles unterwegs. Aber Sie müssen auch erst einmal aussortieren, wer von diesen vielen Menschen zu Ihnen passt. Da geht es es quasi um die Nadel im Heuhaufen. Wenn sie ein ganz spezielles Interesse haben, das Ihnen total wichtig ist, dann gehen sie besser zu einer Nischen-Singlebörse, also einer Singlebörse, die sich auf spezielle Menschen, Hobbys oder Jobs spezialisiert hat. Da finden Sie schneller jemanden.

Gilt das vor allem für Städter? Denn auf dem Land habe ich vielleicht eher das Problem, dass die Auswahl in solchen Singlebörsen dann noch kleiner ist? Für Menschen auf dem Land ist die Auswahl natürlich kleiner. Es kann auch sein, dass mal jemand in der Singlebörse ist, den man kennt. Als Problem würde ich das aber nicht ansehen. Berlin ist etwa an Brandenburg recht nah dran. Eine große Singlebörse schlägt Ihnen etwa auch Partnerinnen und Partner aus einem angrenzenden Bundesland vor. Da würde Berlin dann dazu gerechnet, wo man definitiv neue Leute kennenlernen kann. In einer speziellen Nischen-Singlebörse kann es passieren, dass sie dann den 100- Prozent-Treffer haben. Dass der Mensch nicht nur ihr Hobby oder ihren Job hat, sondern auch noch in Brandenburg wohnt. In der Stadt kann es manchmal auch am Überangebot scheitern, weil es eben so viele Singles gibt. Es kann aber auch daran scheitern, dass die Leute gar nicht wissen, was Sie gerade suchen. Da sind viele Menschen angemeldet, die nicht zielgerichtet jemanden suchen.

Welche Fehler sollte ich vermeiden bei der Suche? Gerade wenn man kurz vor Silvester noch jemanden kennenlernen möchte. Ein Fehler ist der, dass man auf die Schnelle vielleicht ein Profil erstellt, das einen selber nicht wiederspiegelt, bei dem man sich wenig Mühe gibt und dann noch ein schlechtes Profilbild einstellt. Das Profilbild ist einfach das A und O: Es sollte authentisch und gleichzeitig schön sein. Das ist ja das erste, was die Leute sehen.



Der zweite Punkt ist: Man sollte nicht betteln. Leider machen Männer oft den Fehler, dass sie ganz viele Frauen anschreiben und dann auch etwas wahllos werden. Sie schauen sich das Profil gar nicht mehr richtig an und schreiben dann halt einfach 'Hey' oder 'Hallo'. Da stehen Frauen gar nicht drauf. Man muss schon ein bisschen individueller schreiben. Die erste Nachricht ist wichtig, um überhaupt eine Antwort zu kriegen. Man sollte sich Mühe geben, sich das Profil des anderen ganz genau angucken und dann einen netten individuellen Satz schreiben. Auch einen kurzen knappen, aber aussagekräftigen Text über sich selber sollte man verfassen. Wer kurzfristig mit jemanden ins Neue Jahr starten möchte, kann man das ruhig ins Profil schreiben. Es ist überhaupt wichtig, ins Profil zu schreiben, wen oder was man sucht. Dann können sich die anderen nämlich gleich orientieren. Und wer genauso unterwegs ist und mit jemandem ins Neue Jahr starten will, kann sich melden.

Gibt es auch Tipps für das erste Treffen? Bloß nicht bei Ihnen zuhause! Das ist der wichtigste Tipp für das erste Date. Jetzt zur kalten Jahreszeit könnte man zusammen über den Weihnachtsmarkt laufen. Das ist eine der besten Möglichkeiten, auch für einen Small-Talk. Da kann man auch jederzeit wieder weg, wenn man merkt, es passt nicht. Oder man verabredet sich einfach nach der Arbeit kurz im Café. Auf jeden Fall ist es wichtig, eine Location zu wählen, wo andere Leute anwesend sind, die also möglichst öffentlich ist. So ist man auf der sicheren Seite. Denn auch beim Online-Dating weiß man nie, wen man da wirklich trifft.



Unterscheiden sich die Tipps, die Sie geben, nach Zielgruppe? Also gibt’s für Senioren andere Hinweise als für Teenager? Ja, definitiv. Weil Teenager zum Beispiel einfach noch unerfahrener sind. Junge Leute sind da oft wesentlich lockerer drauf und sagen: 'Wir treffen uns bei mir. Ich habe sturmfreie Bude, die Eltern sind nicht da.' Jemand um die 60 wird sowas nicht machen, weil er einfach genug Lebenserfahrung hat, um seine Privatsphäre zu schützen. Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Sabine Priess