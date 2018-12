rbb/Sylvia Tiegs Audio: Inforadio | 10.12.2018 | Interview mit Gesa Gebhardt und Akiko Böttcher | Bild: rbb/Sylvia Tiegs

Interview | Zwei Mütter über ihre Erfahrungen - "Viele meinen, es würde mir mit einem Mann besser gehen"

10.12.18 | 06:00 Uhr

Oft werden Alleinerziehende in eine Schublade gesteckt: entweder in die, wo "Mitleid" drauf steht, oder in die mit dem Etikett "schwierig". Sylvia Tiegs hat zwei berufstätige, alleinerziehende Mütter aus Berlin getroffen, denen das ganz schön auf die Nerven geht.

rbb: Frau Böttcher, warum sind Sie alleinerziehend? Akiko Böttcher (Mutter eines achtjährigen Sohnes): Das war von Anfang an so. Ich war mit einem Mann zusammen, mit dem ich aber keine Beziehung hatte, dann bin ich schwanger geworden, und es war klar, dass es auch keine Beziehung werden würde. Frau Gebhardt, wie war das bei Ihnen? Gesa Gebhardt (Mutter eines 14 Monate alten Sohnes): Der Vater meines Kindes und ich hatten - ich nenne es mal - unüberbrückbare Differenzen. Mein Sohn war nicht geplant, aber von mir sehr erwünscht.

Haben Sie sich - bevor Sie Mütter wurden - Familienbilder vorgestellt, wie Ihre Familie mal aussehen soll? Akiko Böttcher: Nein, ich hatte keine Mädchen- oder Jungfrauen-Träume über Familie. Aus was für einer Familie kommen Sie? Wie sagt man so schön klassisch - Vater, Mutter, Kind. Die Mutter ist zu Hause geblieben, der Vater arbeiten gegangen, keine Geschwister.

Bei Ihnen ist das anders, Frau Gebhardt. Sie sind von einem Elternteil alleine großgezogen worden? Gesa Gebhardt: Bei mir war die Besonderheit, dass mein Vater auf mich aufgepasst hat. Ich bin bei ihm groß geworden. Natürlich habe ich mir das immer für mich selber oder für mein Kind anders gewünscht. Haben Sie Ihre Mutter vermisst? Gesa Gebhardt: Ich kann es gar nicht mehr genau sagen, ob ich meine Mutter vermisst habe. Ich habe es auf jeden Fall in der Pubertät vermisst, eine Frau an meiner Seite zu haben, die mich in dieser Zeit begleitet - als Frau, was für einen Vater natürlich nicht möglich ist. Für mich war auch recht schnell klar, dass ich bewusst eine Familie gründen möchte. Ich hatte als 14-Jährige auch den Traum, Kinder zu adoptieren und eine Pflegemutter zu sein, damit diese Entscheidung bewusst fällt. Nachdem ich dann unerwartet schwanger geworden bin, wurde alles über den Haufen geworfen. Da hat man gemerkt, wie flexibel man doch als Mensch in seinem Wesen ist.

mehr beim rbb dpa/Andreas Gebert Amt für Statistik Berlin-Brandenburg - Weniger Alleinerziehende in Berlin und Brandenburg

Hängt es Ihnen heute nach, dass Sie andere Vorstellungen hatten, wie Ihre Familie aussehen könnte - oder haben Sie sich gedacht: Man macht den Plan und das Leben passiert? Gesa Gebhardt: Einen Plan habe ich definitiv nicht gemacht. Aber ich bin unglaublich dankbar über die Situation wie sie jetzt ist. Viele andere Familien und befreundete Pärchen haben viel Unterstützung, sie haben einander und sie sind am Abend auch zu zweit und können sich über den Tag austauschen. Das sind ganz viele wunderbare Vorteile, die ich als Alleinerziehende nicht genießen kann. Aber ich sehe auch die Probleme, die eine Beziehung mit sich bringt - im Alltag, in der Kindererziehung und im Organisieren des Tages. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich in der Lage wäre, mit einem Partner so ein leichtes Leben zu führen, wie ich es gerade tue.

Haben Sie ähnliche Gedanken? Akiko Böttcher: (lacht) Ja definitiv. Es gibt natürlich immer Menschen im Umfeld, die meinen, es würde mir mit einem Mann besser gehen. Es wird davon ausgegangen, dass es in einer Partnerschaft besser ist. Vielleicht sind meine Erfahrungen mit Beziehungen so, dass ich nicht glaube, dass das jetzt besonders hilfreich für mich wäre, wenn ich mich auch noch um meinen Mann kümmern müsste.

Sie sind noch nicht so lange Mutter, Frau Gebhardt. Aber Sie werden sicherlich auch schon Reaktionen auf ihren Familienstand bekommen haben. Wie empfinden Sie das? Als Alleinerziehende habe ich diverse Reaktionen erfahren. Bei der Suche nach einem Kitaplatz wurde mir beispielsweise gesagt: 'Oh, Sie sind alleinerziehend. Da schaffen Sie es zeitlich gar nicht, sich in unserer Elterninitiative zu beteiligen. Dann können wir Ihnen keinen Platz anbieten. Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute bei der Suche.' Das fühlte sich an, wie angeschossen zu werden. Im Nachhinein war mir klar, dass mein wundervoller Sohn in so eine engstirnige Elterninitiative nicht reingepresst wird, wo man nur das "Mutter-Vater-Kind"-Konzept lehrt. Es ist wirklich an der Zeit, dass sich unsere Gesellschaft für Diversität in den Familienmodellen öffnet. Dadurch, dass wir als Alleinerziehende diesen Druck haben, uns Tag für Tag um unsere Kinder alleine zu kümmern, sind wir sehr viel effizienter und auch effektiver, den Alltag zu gestalten. Wir haben viel mehr Wertschätzung von Leuten verdient, die uns eben nicht persönlich kennen.

Frau Böttcher, Sie engagieren sich für Alleinerziehende in einem Berliner Verband. Haben Sie einen Wandel in den letzten Jahren bemerkt, wenn es um Alleinerziehende geht? Es hat definitiv einen Wandel gegeben. Früher war man als alleinstehende, ledige Mutter überhaupt nicht für sein Kind zuständig. Das wurde dem Amt übergeben und man konnte froh sein, wenn das Kind bei einem aufwuchs. Diese Zeiten sind zum Glück vorbei. Auch wenn es noch Ausnahmen gibt, findet es der Großteil nicht mehr anrüchig, alleinerziehend zu sein. Was wünschen Sie sich von der Politik? Gesa Gebhardt: In erster Linie wünsche mir eine faire Besteuerung. So gibt es viele Debatten und Aufrufe von Alleinerziehenden, dass das Ehegattensplitting ein Ende haben muss. Akiko Böttcher: Ich würde mir wünschen, dass Familienleistungen im Allgemeinen neu betrachtet werden. Dass Familien - egal ob mit einem Elternteil oder mit zwei Elternteilen – mit ihrer Arbeit und dem Leben gut klarkommen. Das würde natürlich auch den Alleinerziehenden zugutekommen, weil es sich dabei auch um eine Familienform handelt. Wenn diese Dinge nicht funktionieren, trifft es Alleinerziehende umso mehr, weil ein Schulterpaar weniger alles tragen muss, etwa fehlende Kinderbetreuung zu Randzeiten. Gesa Gebhardt: Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass wirklich niemand vor diesem Status Alleinerziehend gefeit ist. Das kann jedem Elternteil jederzeit passieren und zwar viel schneller als man denkt und auch viel schneller als man es jemandem wünschen möchte. Von daher ist es umso wichtiger, dass wir diese Familienform akzeptieren und auch soweit salonfähig machen, dass keine Nachteile entstehen.

Ist es bis dahin noch ein langer Weg, Frau Böttcher? Akiko Böttcher: Ich habe unter meinen Bekannten und Freundinnen Alleinerziehende, die immer noch sagen, dass sie aus einer normalen Familie kommen. Damit meinen sie Familien mit Vater, Mutter, Kind. Es ist so tief in den Köpfen drin - selbst unter Alleinerziehenden, dass die normale Familie Vater, Mutter, Kind ist. Es wäre schön, wenn sich das ändern könnte. Vielen Dank für das Gespräch!

Das Gespräch mit Gesa Gebhardt und Akiko Böttcher führte Sylvia Tiegs für Inforadio. Dieser Text ist eine gekürzte und redigierte Fassung. Das komplette Interview können Sie oben im Beitrag im Player hören.