Interview | Psychologe zum Fall Georgine - "Eine Verurteilung des Täters kann Genugtuung sein"

Zwölf Jahre galt die 14-jährige Georgine als vermisst. Nun verhaftete die Polizei ihren mutmaßlichen Mörder. Ein Ende der Ungewissheit kann für Angehörige Erlösung und Belastung zugleich sein, sagt Psychologe Karl-Günther Theobald vom Weißen Ring.



rbb|24: Herr Theobald, vor zwölf Jahren verschwand eine 14-Jährige in Berlin-Moabit spurlos und galt seither vermisst. Nun ist ein Mann festgenommen worden, von dem die Staatsanwaltschaft glaubt, er habe das Mädchen getötet. Welche Bedeutung hat diese Entwicklung nach so vielen Jahren der Ungewissheit für Angehörige?

Karl-Günther Theobald: Wenn unklar ist, was tatsächlich passiert ist, ist das eine sehr dauerhafte Belastung. Das kann man auch nicht therapieren. Denn etwas, was nicht klar ist, kann man nicht verarbeiten. Als Psychotherapeut kann man natürlich die Situation der Betroffenen stabilisieren, ihnen helfen klarzukommen. Aber verarbeiten kann so man etwas nicht, wenn der Status vermisst heißt.

Was geschieht dann?

Es kann passieren, dass Angehörige von Langzeitvermissten die Ungewissheit nicht ertragen und sie sich wünschen, stattdessen lieber eine Todesnachricht erhalten zu haben. Bei Eltern ist das natürlich besonders fatal, denn sie erleben dann sofort Schuldgefühle: "Wie kann ich mir wünschen, dass mein Kind tot ist?" Wenn dann dieser Ausgang eintritt, haben manche tatsächlich mit etwas zu kämpfen, was wir "magisches Denken" nennen. Das heißt, wenn ich etwas Schlimmes denke und das trifft dann tatsächlich ein, glaube ich, selbst daran schuld zu sein. "Hätte ich das damals nicht gedacht, dann hätte ich die Todesnachricht auch nie erhalten." Das ist völlig unlogisch. Aber diese Gedanken kommen einen in den Sinn. Dass Eltern ihre Kinder begraben, ist eine ganz massive Normverletzung und deswegen auch entsprechend belastend für die Betroffenen.

Sie sagen, Ungewissheit belastet. Ungewissheit heißt aber auch, dass ein positiver Ausgang noch möglich scheint. Wenn es Polizei und Staatsanwaltschaft gelingt, so einen Fall tatsächlich aufzuklären, werden diese Hoffnungen zerstört.

Einen Moment der Erleichterung, dass endlich klar ist, was los ist, gibt es in solchen Fällen meistens. Aber dann machen sich die Angehörigen oft selbst Vorwürfe: "Eigentlich darf ich nicht erleichtert sein! Worüber bin ich gerade erleichtert? Dass mein Kind tot ist?" Als Außenstehender und Psychologe kann ich in solchen Situationen nur sagen, dass das ganz normale Reaktionen sind.

Wie können denn Betroffene mit diesen Gefühlen umgehen?

Man sollte diese Gefühle offenlegen. Für mich geht der erste Blick in die direkte Umgebung: Habe ich Vertraute, mit denen ich darüber reden kann? Das ist manchmal nicht möglich, weil der Gegenüber nicht will oder damit überfordert wird und ein bisschen auf Distanz geht, wenn alles bei ihm landet.

Was kann ich tun, wenn ich zu diesem Umfeld gehöre, aber merke, dass mich das überfordert zuzuhören; wenn ich das nicht aushalte, dass Bekannte Leid mit sich herumtragen?

Dann hat diese Hilfe keinen Wert, und ich muss das thematisieren. Die Betroffenen merken das ohnehin. Vielleicht kann man zusammen prüfen, welche Dosis an gemeinsamen Gesprächen in Ordnung ist, was stattdessen gemacht werden kann oder zusätzlich gebraucht wird, wie beispielsweise eine Kontaktaufnahme mit unseren Helfern beim Weißen Ring oder weiteren Hilfsnetzwerken. Andernfalls verstummen die Betroffenen und haben dann gar keine Hilfe mehr. Das ist etwas, was relativ oft passiert.

Gibt es ihrer Meinung nach genügend professionelle Angebote? Findet man Hilfe, wenn man sie braucht? Einen geeigneten Psychotherapeuten zu finden, kann ja sehr schwer sein.

In Berlin und in vielen anderen Städten gibt es in diesem Fall Trauma-Ambulanzen, etwa in der Charité oder in der Friedrich von Bodelschwingh-Klinik. Das sind gute Angebote, durch die geklärt werden kann, ob eine Therapie überhaupt notwendig ist. Das ist ja nicht zwingend gegeben, jeder Betroffene reagiert anders. Ein Fall wie der vorliegende ist ein klassischer Grund für eine Traumafolgestörung. Von daher ist es sinnvoll, das professionell abzuklären. In Trauma-Ambulanzen wird wirklich sehr gute Arbeit geleistet. Dort gibt es Psychotherapeuten mit spezifischer traumatherapeutischer Zusatzqualifikation. Sie können einerseits die Situation der Betroffenen gut einschätzen, andererseits auch umgehend Interventionen durchführen. Diese spezifischen Angebote sind zwar zeitlich begrenzt, aber wenn absehbar ist, dass mehr Hilfe gebraucht wird, können sie helfen, einen trauma-qualifizierten Psychotherapeuten zu finden. Dafür ist dann ausreichend Zeit vorhanden. Direkt einen Psychotherapeuten zu finden, ist oftmals eine Katastrophe. Das ist dem Weißen Ring bekannt.

Wie belastend ist dann so ein Strafprozess und wie kann man damit umgehen?

Ich würde auf jeden Fall prüfen, ob man sich als Nebenkläger beteiligt. Oder ob man einen Rechtsanwalt kontaktiert, der sich da auskennt und mit Unterstützung in diesen Prozess gehen. Das kann auch hilfreich sein, wenn überraschend neue Informationen bekannt werden. Wenn diese durch einen Opferanwalt überbracht werden, ist das schon mal etwas beruhigender, dann erfährt man das von jemandem, der einem vertraut ist - statt von der Staatsanwaltschaft oder vom Gericht. Es kann aber auch durchaus sein, dass man als Zeuge geladen wird. Damit muss man rechnen. Wenn es durch einen Prozess Klarheit gibt, kann das zur Bewältigung eines Traumas beitragen. Für viele Opfer - oder in diesem Fall Angehörige von Opfern - ist es auch eine Genugtuung, wenn es zu einer Verurteilung des Täters kommt. Wenn also durch den Rechtsstaat festgestellt wird, dass da Unrecht passiert ist. Umgekehrt kann ein Freispruch etwa aus Mangel an Beweisen eine Wirkung auf das Trauma der Betroffenen haben.

Das Interview führte Oliver Noffke