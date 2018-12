Weil zahlreiche Streitpunkte noch ungelöst sind, wird der Weltklimagipfel in Polen über das eigentlich für Freitag vorgesehene Ende hinaus fortgesetzt. Der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), Ottmar Edenhofer, hat dies zum Anlass genommen, Kritik an den bisher erzielten Ergebnissen zu üben. Die Konferenz habe sich in der Debatte um das sogenannte Regelbuch "verhakt", sagte Edenhofer dem rbb am Freitagabend.