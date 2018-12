Bild: dpa

Umstrittene Kontrollen in schwulen Clubs - "Unsere Gäste hatten nicht mal Zeit, sich anzuziehen"

04.12.18 | 18:47 Uhr

Mehrere nächtliche Kontrollen in sexpositiven schwulen Clubs sorgen für Unmut in der queeren Community. Der Vorwurf: Mangelnde Sensibilität der Polizei. Manche fühlen sich gar an Zeiten der Schwulenverfolgung erinnert. Von Klaas-Wilhelm Brandenburg

Ein Raum mit hoher Decke, rustikale Holzbalken, die mit Lichterketten verziert sind, ein Kronleuchter spendet schummriges Licht, das auf Sofas neben der Bar fällt. Das ist "Ajpnia", ein Club für schwule Männer in der Schöneberger Wartburgstraße. Über eine Treppe gelangt man in den Keller, der zum Club gehört. Hier liegen Matratzen - und die sind nicht nur zum Kuscheln da: Männer können hier, wenn sie wollen, mit anderen Männern Sex haben. So war es auch am Mittwochabend vor drei Wochen – bis plötzlich die Polizei im Laden stand. Anlass war eine Kontrolle von Bau- und Ordnungsamt, erzählt Frank Ludwig. Der 54-jährige sitzt auf einem großen roten Sofa neben der Bar und raucht eine Zigarette. Seit vier Jahren ist er im Vorstand des Ajpnia, das als Verein organisiert ist, aber so etwas habe er bis dahin noch nicht erlebt. "Eine Frau vom Bauamt und ein Herr vom Ordnungsamt stellten sich vor und meinten, sie müssten mal die Räumlichkeiten sehen. Und im Rattenschwanz von diesen beiden standen dann so zehn bis zwölf Polizisten!" Später seien noch zwei LKA-Beamte dazugekommen.

"Gäste waren durch die Präsenz der Polizei total überrollt"

Erstes Ziel der Kontrolle: der Keller. Den habe die Polizei vorher leer gemacht, "also unsere Gäste gebeten, nach oben zu gehen", berichtet Ludwig. Das Pikante: "Kein Gast hatte die Möglichkeit, sich anzuziehen oder wenigstens ein Handtuch umzulegen – die waren in Unterhose oder splitternackt!" Der Keller wurde vermessen, der Notausgang inspiziert, die Schankgenehmigung überprüft – und nach 20 Minuten, so schätzt Ludwig, war der Einsatz vorbei. Es waren 20 Minuten, die bei manchen Besuchern ungute Erinnerungen weckten. "Es gibt hier Gäste, die sind ein bisschen reifer und kennen solche Einsätze noch aus der Nachkriegszeit, wo es dann Razzien gegen Schwulentreffs waren", erzählt Ludwig. Und sein Vorstandskollege Peter Günther ergänzt: "Wir hatten auch Gäste, die die Veranstaltung sofort verlassen haben, weil sie durch die Präsenz der Polizei total überrollt waren."

Bezirk: Polizei initiiert die Einsätze

Für Kontrollen hätten sie Verständnis, betonen Günther und Ludwig vom Ajpnia. "Aber die Art und Weise, wie das an dem Tag passiert ist, fand ich nicht gut", sagt Peter Günther. Für Frank Ludwig ist zudem unklar, warum die Polizei überhaupt dabei war. Vor zwei Jahren, als sich ein Mieter darum sorgte, ob es im Keller einen Notausgang gebe, sei auch jemand vom Bauamt vorbeigekommen – aber allein, ohne Polizei, und vor allem: Tagsüber. "Diese Einsätze werden von der Polizei initiiert und durchgeführt", erklärt Jörn Oltmann, Baustadtrat des Bezirks Tempelhof-Schöneberg. Lediglich im Rahmen der Amtshilfe sei die Bauaufsicht bei solchen Einsätzen dabei. "Genau umgekehrt" hat das allerdings Frank Ludwig vom Ajpnia an dem Mittwoch vor drei Wochen wahrgenommen: "Das Bau- und Ordnungsamt fordert die Amtshilfe der Polizei an. So wurde es mir auch an der Tür erzählt: 'Das ist unser Begleitschutz'."

Müssen Räume bei laufendem Betrieb vermessen werden?

Weil die Polizei die Kontrollen durchführt, hat der Bezirk laut Oltmann kein Mitspracherecht, was Ort und Zeit der Einsätze angeht. Winfrid Wenzel, Pressesprecher der Berliner Polizei, bestätigt das grundsätzlich: Die Einsatzplanung übernehme der zuständige Polizeiabschnitt, "welcher naturgemäß die Belange der beteiligten Dienststellen und Behörden einfließen lässt." Wenzel sagt aber auch: Das Ajpnia sei überhaupt erst kontrolliert worden, weil die Mitarbeiterin der Bauaufsicht darum bat, es mit in die Kontrollen einzubeziehen. Die späte Uhrzeit des Einsatzes rechtfertigt Baustadtrat Oltmann so: "Bestimmte Sachen können nur bei laufendem Betrieb geprüft werden." Es gehe bei solchen Kontrollen darum, ob technische Anlagen funktionieren, Bestimmungen aus dem Lebensmittelrecht eingehalten werden oder Alkohol an Minderjährige ausgeschenkt wird. Allein: Ins Ajpnia kommt nur, wer 18 oder älter ist. Und vermessen werden könne der Club genauso am Tag, meint Frank Ludwig: "Unsere Räume wachsen nicht, wenn Gäste da sind, und sie schrumpfen nicht, wenn das Amt da ist."

"Ich bin über diese Kontrolle enttäuscht, entsetzt"

Und dann ist da noch die große Zahl an Polizisten, die plötzlich im Club standen. "Im Falle der Kontrolle des Ajpnia wurde die Anzahl der Einsatzbeamten im Objekt aufgrund der Sensibilität der Thematik bewusst auf eine minimal notwendige Anzahl beschränkt", sagt Polizeisprecher Wenzel. Zehn bis zwölf Polizisten sind also die minimal notwendige Anzahl? Frank Ludwig aus dem Vorstand des Ajpnia meint: "Vier Mann hätten gereicht". Jörn Oltmann betont, er habe der Polizei mehrmals deutlich gemacht, dass Clubs wie das Ajpnia nicht irgendwelche Clubs sind, sondern Schutzräume für Minderheiten. Winfrid Wenzel sagt, die Polizei "agiert dementsprechend umsichtig und sucht aktiv den Kontakt mit der Szene." Trotzdem meint Frank Ludwig: "Ich bin über diese Kontrolle sehr enttäuscht, entsetzt eigentlich."

Bei nächtlichen Kontrollen Darkrooms geschlossen

Dabei ist die Kontrolle im Ajpnia nicht die erste in sexpositiven schwulen Clubs in Schöneberg, die für Aufsehen sorgt. Kurz vor Ostern schlossen Polizei und Ordnungsamt den Darkroom der "Scheune" und im April den von "Toms Bar" – mitten in der Nacht, bei laufendem Betrieb und mit ähnlich vielen Polizisten wie im Ajpnia. Grund seien "gravierendste brandschutztechnische Mängel", die "unmittelbar Gefahr für Leib und Leben" bedeutet hätten, erklärt Gerald Reitmeyer, Leiter der Bauaufsicht des Bezirks Tempelhof-Schöneberg. Über mehrere Wochen hätten die Betreiber keine Maßnahmen ergriffen, um das zu ändern, ergänzt Jörn Oltmann: "Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als die Darkrooms zu schließen." Mittlerweile seien die baulichen Mängel behoben und die Darkrooms beider Bars wieder offen. Dass sich Kontrollen dieser Art ausschließlich gegen schwule Bars und Clubs richten, bestreitet Oltmann: 144 solche Einsätze habe es seit April 2018 gegeben – "und nur fünf Prozent dieser Einsätze in Gastronomiebetrieben richteten sich an Einrichtungen aus dem schwulen Szene-Bereich."

