Das Berliner Landesamt für Gesundheit will mit einer neuen Kampagne auf Gefahren beim Wasserpfeife-Rauchen aufmerksam machen. Mit dem Slogan "Lüften statt Vergiften" warnt das Lageso vor allem vor einer möglichen Kohlenmonoxid-Vergiftung. In Privaträumen und Shisha-Bars ohne ausreichende Lüftung können die Wasserpfeifen potentiell lebensgefährlich werden. Darauf soll die Kampagne in sozialen Netzwerken, mit kostenlosen Postkarten und einem Musikvideo vor allem Jugendliche aufmerksam machen.