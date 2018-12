Nach einem tödlichen Unfall in der Berliner Yorckstraße im März 2017 steht am Montag ein Lkw-Fahrer vor Gericht. Er soll einen 80-jährigen Radfahrer mit seinem Sattelzug erfasst und dadurch getötet haben.

Auch am Freitag war in Berlin eine Radfahrerin von einem rechtsabbiegenden Lastwagen erfasst

worden. Die 54-Jährige sei an einer Kreuzung "vermutlich von einem abbiegenden Lkw-Fahrer übersehen" und in der Folge schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit.



Die gestürzte Frau wurde nach Angaben eines Feuerwehrsprechers unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Rettungskräfte benötigten einen Kran, um sie zu befreien.



Der Sattelschlepper war wie die Radlerin stadteinwärts auf der Bismarckstraße unterwegs gewesen. Er erfasste die Frau beim Rechtsabbiegen an der Ecke Kaiser-Friedrich-Straße.