Mann in Rangsdorf durch Messerstich getötet

In Rangsdorf (Teltow-Fläming) ist ein 60-jähriger Mann erstochen worden. Wie die Polizei dem rbb mitteilte, war es am Dienstagabend in der Nähe des S-Bahnhofs zu einem Streit zwischen dem Mann und einem 36-Jährigen gekommen.

Der jüngere der beiden zog im Verlauf der Auseinandersetzung ein Messer und stach zu. Der 60-Jährige wurde schwer verletzt und starb noch am Tatort. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Über die Hintergründe der Tat ist derzeit noch nichts bekannt. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.