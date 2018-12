Caritas: Mehr Obdachlose in Berlin brauchen ärztliche Hilfe

Der Runde Tisch zur medizinischen und zahnmedizinischen Versorgung obdachloser Menschen fordert eine bessere Finanzierung von Hilfseinrichtungen in Berlin. Das gab der Caritasverband für das Erzbistum Berlin am Mittwoch bekannt. Grund ist die gestiegene Anzahl von Obdachlosen, die auf ärztliche Hilfe angewiesen seien.

Zudem gebe es Unstimmigkeiten wegen der Finanzierung der Hilfeleistungen zwischen den Senatsverwaltungen für Gesundheit und Soziales auf der einen Seite und den Krankenkassen auf der anderen Seite. Aufgrund des hohen Anteils an nichtdeutschen Obdachlosen könnten daher viele Behandlungen nur in spendenfinanzierten Projekten stattfinden.

Laut Caritas wird die Zahl der Obdachlosen in Berlin auf 4.000 bis 10.000 Menschen geschätzt. Einige Hilfsprojekte werden durch den Senat gefördert. Allerdings stehen die geförderten Hilfeprojekte EU-Migranten nicht offen, da ein Europäisches Fürsorgeabkommen zwischen Deutschland und zahlreichen osteuropäischen Ländern fehle.

Weiter teilte die Caritas mit, die derzeitigen Angebote entsprächen nicht dem Bedarf und könnten meist nur notdürftig mit Hilfe von ehrenamtlichen Ärzten aufrechterhalten werden. Der Runde Tisch fordert ein Finanzierungssystem, "das tragfähige Strukturen ermöglicht und dem Bedarf gerecht wird". Alle hilfesuchenden obdachlosen Menschen in Berlin müssten unabhängig von ihrem Aufenthalts- und Versicherungsstatus Zugang zu einer medizinischen Basisversorgung haben. Zudem müssten "Wege in die Regelversorgung geöffnet werden". Ein wichtiger erster Schritt dahin wäre die regelmäßige Erfassung der Gesundheitssituation obdachloser Menschen durch das Land Berlin, lautet eine weitere Forderung.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der am Mittwoch gemeinsam mit seiner Frau Elke Büdenbender eine Wärmestube für Obdachlose in der Berliner Heilig-Kreuz-Kirche besuchte, bedankte sich bei den Ehrenamtlichen für ihren Einsatz. "Es bedarf Menschen wie ihnen, denen das Schicksal anderer nicht gleichgültig ist", sagte der Bundespräsident. Bei der Bekämpfung von Obdachlosigkeit sei zwar zuerst die Politik gefragt und seien staatliche Hilfen notwendig. "Das alles wird aber nicht ersetzen, was sie als Ehrenamtliche leisten."