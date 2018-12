Der Mikrozensus ist eine jährliche Befragung, die von den jeweiligen Statistikämtern der Bundesländer stichprobenartig durchgeführt wird. Dabei wird ein Prozent der Haushalte zu den Themen Familie, Lebenssituation und Erwerbstätigkeit mit einem Musterbogen befragt. In Brandenburg betrifft das 11.000, in Berlin 18.000 Haushalte.

Der Mikrozensus will unter anderem Familienstrukturen abbilden. Er erfasst aber nur oberflächlich die vielfältigen Lebensformen in Deutschland. So kann die Statistik lediglich abfragen, wer in einem Haushalt lebt. Mütter und Väter, die allein mit einem oder mehreren Kindern in einem Haushalt leben, sind automatisch "alleinerziehend". Cornelia Spachtholz vom Verband berufstätiger Mütter kritisiert das: "Nur weil das Kind bei einem Elternteil gemeldet ist, heißt das nicht, dass es nicht auch von dem anderen Elternteil betreut wird oder beim anderen Elternteil ein zweites zu Hause hat."