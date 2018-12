Eine Sachbearbeiterin habe den Fall dann an die 6. Mordkommission weitergeleitet, weil sie sich an Georgines Verschwinden im Jahr 2006 erinnerte. K. wurde vorgeladen und befragt, habe dabei Kontakt zu den Mädchen eingeräumt - aber bestritten, dass es zu Äußerungen mit sexuellem Hintergrund gekommen sei. "Angesprochen auf den Fall Georgine äußerte er lediglich, dass es ihm bekannt sei, dass vor einiger Zeit in der Nähe ein Mädchen verschwunden ist", heißt es in der Pressemitteilung.

Laut gemeinsamer Stellungnahme soll der Festgenommene K. im Juni 2009 zwei minderjährige Mädchen verbal belästigt haben, was bislang nicht bekannt war. Er soll sie aus der Moabiter Nachbarschaft gekannt haben. Die Strafanzeige sei an das LKA weitergeleitet worden.

2011 wurde der mutmaßliche Täter K. wegen sexuellen Missbrauchs einer anderen Jugendlichen angezeigt und verurteilt. Die Tat ereignete sich in der gleichen Straße in Berlin-Moabit, in der Georgine lebte und 2006 verschwand - und in der auch der Verdächtige wohnte. Diese Jugendliche sagte den Zeitungen "Bild" und "B.Z.", sie habe 2011 den Polizisten auf der nahe gelegenen Wache von ihrem Verdacht erzählt, ihr Angreifer könne auch etwas mit Georgines Verschwinden zu tun haben.

Polizei und Staatsanwaltschaft erklären nun: "Ob Äußerungen durch die Geschädigte mit Hinweis auf Georgine fielen, ist nicht dokumentiert und somit nicht mehr nachvollziehbar." Später - in der Sachbearbeitung im Fachkommissariat - seien "von der Geschädigten keine Äußerungen in Bezug auf Georgine" getätigt worden. "Auf explizite Nachfrage am Ende der Vernehmung: 'Haben sie noch etwas anzugeben, was bislang nicht zur Sprache kam?' machte sie keine über den angezeigten Sachverhalt hinausgehende Angabe."



Unklar bleibt also, ob sie den Fall Georgine der Polizei gegenüber erwähnte.