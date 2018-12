Einen mutmaßlichen Motorraddieb sucht derzeit die Brandenburger Polizei.

Wie die Polizei am Donnerstag über Twitter mitteilte, hatten Beamte am 20. Dezember einen Mann erwischt, der zwei Mopeds durch Wittstock/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) transportierte. Was die Polizisten dabei stutzig machte: Das Motorrad der Marke MZ und ein Simson-Kleinkraftrad waren mit einer Leiter verbunden: An der fahrenden MZ war die Leiter befestigt, mit der das andere Moped mitgezogen wurde.

Als die Beamten den Mann kontrollieren wollten, ergriff er die Flucht und ließ die Fahrzeuge zurück. Er konnte nicht mehr gestellt werden. Die beiden nicht zugelassenen Motorräder gehörten wohl einem in der Nähe wohnhaften Mann, der später erreicht werden konnte. Die Fahrzeuge standen eigentlich in seiner Scheune und wurden ihm nach einer kriminaltechnischen Untersuchung wieder übergeben.



Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise.