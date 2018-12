In der Oderstraße am Rand des Tempelhofer Teldes ist in der Nacht zu Freitag eine schwer verletzte Frau gefunden worden. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik - wo Ärzte eine Schussverletzung entdeckten. Jetzt ermittelt eine Mordkommission.

Eine schwer verletzte Frau ist in der Nacht zu Freitag in Berlin-Neukölln gefunden worden. Das teilte die Polizei am Morgen mit. Die Frau habe eine Schussverletzung am Kopf erlitten. Eine Mordkommission ermittelt.



Nach Angaben der Polizei hatte ein bislang unbekannter Anrufer kurz nach 23:00 Uhr die Feuerwehr in die Oderstraße Ecke Siegfriedstraße gerufen, weil dort eine verletzte Frau liege. Die Rettungskräfte brachten die bewusstlose und unter anderem am Kopf verletze Frau in ein Krankenhaus. Hier sei dann eine Schussverletzung festgestellt und die Polizei verständigt worden, hieß es.



Laut Polizei ist der Zustand der Frau derzeit kritisch, sie sei nicht ansprechbar. Mutmaßlich handelt es sich um eine 25-Jährige, die Identität sei aber noch nicht zweifelsfrei geklärt.