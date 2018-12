38-Jähriger zuletzt in Berlin gemeldet

Nach den Messerangriffen auf drei Frauen in Nürnberg hatte die Polizei schnell einen Verdächtigen gefasst. Offenbar hielt er sich erst kurz in Mittelfranken auf, zuletzt war der wohnungslose Mann in Berlin gemeldet. Den Justizbehörden ist er schon lange bekannt.