Bei dem Verdächtigen, der nach drei Messerattacken auf Frauen in Nürnberg festgenommen wurde, handelt es sich nach Informationen des Bayerischen Rundfunks um einen 38-Jährigen aus Berlin. Unklar sei noch, ob er dauerhaft in Nürnberg wohnhaft sei, berichtete BR24 am Samstagabend.