Am Berliner Alexanderplatz

Eine Passantin hat in Berlin-Mitte einen Angriff auf einen Obdachlosen verhindert. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hielt die 31-Jährige am Morgen auf dem Alexanderplatz zwei Männer davon ab, die Decke eines schlafenden Obdachlosen anzuzünden. Der Mann, der auf einer Holzbank übernachtete, blieb laut Polizei unverletzt.

Die Frau forderte die Männer demnach lautstark auf, mit dem Zündeln aufzuhören. Daraufhin flüchteten die Verdächtigen in den S-Bahnhof Alexanderplatz. Dort wurden sie festgenommen. Einer der beiden ist der Polizei als Intensivtäter bekannt.