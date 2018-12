Sieben ausgebüxte Pferde haben am Sonntagnachmittag in Linow bei Rheinsberg (Ostprignitz-Ruppin) für viel Aufregung und zwei Unfälle mit glimpflichem Ausgang gesorgt. Zunächst stieß eine 55-jährige Autofahrerin dort mit einem Pferd zusammen, wie die Polizei mitteilte. Die Frau erlitt einen Schock und musste ärztlich behandelt werden, das Pferd blieb unverletzt. Später stieß ein anderer Autofahrer mit einem der ausgebrochenen Tiere zusammen und flüchtete mit seinem Wagen.

Erst knapp drei Stunden nach der Alarmierung der Polizei waren alle Pferde wieder eingefangen. "Es gestaltete sich schwierig, die Pferde einzufangen. Leider ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle", sagte eine Polizeisprecherin dem rbb. Alle Tiere stammen aus einem Gehöft in Linow, das zu Rheinsberg gehört.



Das Ostprignitz-Ruppiner Veterinäramt hatte das Gehöft mit rund 20 Pferden erst am vergangenen Freitag kontrolliert. Es bestand der Verdacht der Vernachlässigung. Die zuständige Amtstierärztin sagte dem rbb am Dienstagmittag, die "Weidesicherheit" sei an dem Tag gewährleistet gewesen. Die Tierärztin verwies auch darauf, dass die Kontrolle der Weidesicherheit Aufgabe des kommunalen Ordnungsamtes sei.



Die Kontrolle hatte stattgefunden, weil die Tiere in letzter Zeit immer wieder ausgebrochen waren. Die Polizei war deshalb knapp 30 Mal im Einsatz. Es gebe die Vermutung, "dass die Zäune der Koppel nicht genügend gesichert sind", hatte eine Polizeisprecherin m rbb gesagt. "Wir hoffen nun, dass die Pferde nicht mehr auf die Fahrbahn gelangen und keine Gefahr mehr für die Verkehrsteilnehmer besteht."