Fünf Jahre nach dem Verschwinden von Georgine wurde der mutmaßliche Täter wegen sexuellen Missbrauchs einer anderen Jugendlichen angezeigt und verurteilt. Die Tat ereignete sich in der gleichen Straße in Berlin-Moabit, in der Georgine lebte und 2006 verschwand - und in der auch der Verdächtige wohnte.



Diese andere Jugendliche sagte den Zeitungen "Bild" und "B.Z.", sie habe 2011 den Polizisten auf der nahe gelegenen Wache von ihrem Verdacht erzählt, ihr Angreifer könne auch etwas mit Georgines Verschwinden zu tun haben. Ob die Mordkommission damals von diesem Hinweis erfahren hat, ist noch nicht geklärt.

Laut den Zeitungsbeiträgen meldete sich 2014 zudem eine weitere belästigte und angegriffene Jugendliche wegen des gleichen Mannes bei der Polizei.