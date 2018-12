Bild: dpa

Anschlag in Frankreich - Polizei in Berlin und Brandenburg reagiert auf Straßburg

Nach dem Anschlag in Straßburg sind die Sicherheitsbehörden auch in der Region sensibilisiert. Brandenburg setzt zusätzliche Streifen auf seinen Märkten ein. Berlins Senat teilt mit: "Wir schützen sichtbar und mit verdeckten Mitteln."

Die Sicherheitsbehörden in Berlin und Brandenburg haben nach dem Anschlag auf den Straßburger Weihnachtsmarkt ihre Sicherheitsvorkehrungen angepasst. "Wir sind ohnehin schon mit vielen Bereitschaftspolizisten auf den Weihnachtsmärkten unterwegs", sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums Brandenburg, Torsten Herbst am Mittwoch. Jetzt werde man die Polizeipräsenz noch einmal deutlich erhöhen.



Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) versicherte, dass die Polizei der Stadt auf Anschlagsszenarien wie in Straßburg vorbereitet sei. Was dort geschehen sei, zeige, "dass die Terrorgefahr unverändert hoch ist", sagte Geisel am Mittwoch. Das gelte auch für Berlin.



Bei dem Anschlag am Straßburger Weihnachtsmarkt wurden am Dienstagabend nach den jüngsten Angaben der regionalen Verwaltung drei Menschen getötet und etliche verletzt. Für die Attacke soll ein 29-Jähriger verantwortlich sein, nach dem seither gefahndet wird.

Berlin will Sicherheitskonzept gegebenenfalls anpassen

"Die Polizei ist entsprechend vorbereitet und schützt sichtbar und mit verdeckten Mitteln die Weihnachtsmärkte in unserer Stadt", so Geisel weiter. Sie sei auf unterschiedliche Anschlagsszenarien eingestellt - nicht nur auf Angriffe mit Lastern wie beim Attentat auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche am 19. Dezember 2016.



Und ein Polizeisprecher ergänzte, dass nach Straßburg die Sicherheitsmaßnahmen nun nicht automatisch weiter hochgefahren würden, da die Berliner Polizei bereits einen sehr umfassenden Grundschutz sicherstelle. Das Sicherheitskonzept der Märkte werde im engen Austausch mit anderen Sicherheitsbehörden in Deutschland regelmäßig überprüft. Dort, wo es unter Berücksichtigung der aktuellen Erkenntnisse aus Straßburg gegebenenfalls erforderlich ist, werde es Anpassungen geben.



Mehr Personal auch in den Direktionen

In den Direktionen Brandenburgs wird nach einer Besprechung der Brandenburger Sicherheitsbehörden am Mittwochmorgen mehr Personal eingesetzt. "Unsere Beamten sind sensibilisiert und informiert", sagte Herbst.

In diesem Jahr wurden viele Märkte mit schweren und zusätzlichen Sperren abgeriegelt. So gibt es auf dem Alexanderplatz, dem Gendarmenmarkt und vor dem Schloss Charlottenburg erhöhte Sicherheitsvorkehrungen.



"Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen muss uns aber allen klar sein: Es gibt keinen hundertprozentigen Schutz in offenen Gesellschaften wie unserer", betonte Geisel. "Diejenigen, die das behaupten, geben ein Sicherheitsversprechen ab, das sie nicht einlösen können. Wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen und unseren Lebensstil ändern. Wenn wir das tun, haben die Terroristen ihr Ziel erreicht."



Sendung: Inforadio, 12.12.2018, 12.40 Uhr