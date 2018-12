Im Norden von Potsdam soll eine weitere Gesamtschule entstehen. Das haben die Stadtverordneten am Mittwochabend beschlossen.



Die Leonardo-da-Vinci Gesamtschule sei bereits mit Schülern aus dem direkten Umfeld ausgelastet. Das bestätigten Rückmeldungen von Eltern aus den nördlichen Stadtteilen, deren Kinder dort nicht mehr aufgenommen werden könnten, sagte die Potsdamer Bildungsbeigeordnete, Noosha Aubel, am Donnerstag im rbb. Schüler aus dem Norden müssten dann bis in die Innenstadt und zum Teil bis in den Süden fahren.



Die neue Schule soll sechszügig sein und zunächst provisorisch in Containern an der Straße Esplanade 5 am Volkspark untergebracht werden. Ab 2023 solle sie dann einen festen Sitz an der Pappelallee Ecke Reiherweg bekommen, ganz in der Nähe des Kronguts Bornstedt.