Ein Radfahrer ist in Premnitz (Landkreis Havelland) von einer Regionalbahn überrollt worden. Der 25-Jährige starb noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte.



Der Mann überquerte am Donnerstagabend mit seinem Rad einen beschrankten Bahnübergang. Ob die Schranken dabei oben oder unten waren, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen.



Der Lokführer der Regionalbahn leitete eine Notbremsung ein, konnte den Zusammenprall aber nicht mehr verhindern. Die 40 Fahrgäste der Regionalbahn 51 (RB51) nach Rathenow wurden evakuiert und zum nahegelegenen Bahnhof Premnitz Zentrum begleitet. Die Strecke Brandenburg Hbf - Rathenow wurde zwischen Pritzerbe und Rathenow für mehrere Stunden gesperrt.