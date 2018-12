Am frühen Morgen des 5. September 2017 sind die Brandenburger Feuerwehrleute Philipp R. (23) und Sebastian K. (38) auf der Autobahn A2 im Einsatz, bei Kloster Lehnin (Potsdam-Mittelmark) hat es einen Unfall gegeben. Plötzlich rast ein Lastwagen in die Unfallstelle und rammt ein Feuerwehrauto. Dieses stürzt um und begräbt die beiden Familienväter unter sich. Sie hinterlassen Frauen und Kinder. Am Dienstag beginnt am Amtsgericht Brandenburg an der Havel der Strafprozess gegen den Fahrer des Lastwagens.

Es war kurz vor halb drei Uhr in der Nacht, als bei den beiden Ehrenamtlichen das Telefon geklingelt hatte. Zwischen den Autobahn-Anschlussstellen Brandenburg und Netzen war ein Lieferwagen verunglückt, der Fahrer war eingeklemmt. Die Feuerwehrleute fuhren los - eine Stunde später waren sie tot, gestorben vor den Augen ihrer Kameraden. "Es ist schwer, nach einem solchen Tag wieder zum Tagesgeschäft überzugehen", sagte Landesbranddirektor Heinz Rudolph am Abend nach dem Unglück. Die Lehniner Feuerwehr erhielt Beileidsbekundungen aus ganz Deutschland.

Die Freiwillige Feuerwehr in Kloster Lehnin rückt pro Jahr zu rund hundert Einsätzen aus. Also etwa an jedem dritten Tag. Meist geht es, wie hier, um Unfälle auf der Autobahn. Denn die A2 ist eine der am meistbefahrenen Strecken Europas. Seit Langem gilt sie auch als Unfallschwerpunkt.

Am Jahrestag des Unglücks erinnerten die Feuerwehrleute in Lehnin mit einem Trauerzug an ihre Kameraden. Vor der Wache stellten sie zwei Stelen auf, deren Höhen den Körpergrößen der verstorbenen entsprechen. "Alle haben noch sehr mit der Verarbeitung zu tun, es ist unsagbar schwer", sagte damals Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner. "Es hat einen großen Riss gegeben, der bis heute anhält."

Die Witwen und Kinder der Opfer erhielten zunächst kein Sterbegeld, obwohl ihre Männer im Einsatz gestorben waren. Ein halbes Jahr nach dem Unglück beschloss das Kabinett in Potsdam eine Änderung. Seither sind Familien von ehrenamtlichen Helfern bei der Hinterbliebenenversorgung mit Familien von Berufsfeuerwehrleuten gleichgestellt. Sie können bis zu 60.000 Euro erhalten. Die Verordnung gilt rückwirkend ab dem 1. Januar 2017. Somit können auch die Familien in Lehnin die Unterstützung bekommen. Am Jahrestag des Unfalls kündigte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) an, das Land werde die Feuerwehren "weiterhin massiv mit Technik unterstützen". Zudem werde überlegt, "welche dieser Stützpunktfeuerwehren mit hauptamtlichen Kräften verstärkt werden kann".