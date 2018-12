Audio: Inforadio | 06.12.2018 | Amelie Ernst | Bild: dpa

Stiftung Anerkennung und Hilfe - Psychiatrie-Opfer können länger Hilfen beantragen

06.12.18 | 16:28

Menschen, die in der Vergangenheit in deutschen Behindertenheimen und Psychiatrien Unrecht erfahren haben, können ein Jahr länger Unterstützungsleistungen anmelden. Die Arbeits- und Sozialministerkonferenz der Länder hat die Frist auf Jahresende 2020 festgesetzt. Die Unterstützung der Stiftung "Anerkennung und Hilfe" richtet sich an an Menschen, denen als Minderjährige in der DDR bis 1990 und in der Bundesrepublik bis 1975 in geschlossenen Psychiatrien und Behinderteneinrichtungen Leid zugefügt wurde.

Infos im Netz Anlauf- und Beratungsstelle des Landes Brandenburg Stiftung Anerkennung und Hilfe



Weniger Anmeldungen als erwartet

Bei der Anlauf- und Beratungsstelle des Landes Brandenburg in Potsdam hätten sich bisher mehr als 1.000 Männer und Frauen gemeldet. An knapp 300 Personen seien Hilfen von insgesamt 2,9 Millionen Euro ausgezahlt worden, so das Brandenburger Sozialministerium. Das seien weniger Anmeldungen als erwartet, so Brandenburgs Sozialministerin Susanna Karawanskij. Daher sei es gut, dass Betroffene jetzt länger Zeit hätten, sich zu melden. Die gemeinnützige Stiftung Anerkennung und Hilfe besteht seit 2017 und wird gemeinsam vom Bund, den Ländern sowie der evangelischen und der katholischen Kirche getragen. Brandenburg beteiligt sich mit knapp acht Millionen Euro an der Finanzierung.



Betroffene berichteten von schweren Misshandlungen

Insgesamt geht man im Land Brandenburg von rund 2.000 Betroffenen aus. Die Anlauf- und Beratungsstelle der Stiftung für das Land Brandenburg hatte vor knapp einem Jahr ihre Arbeit in Potsdam aufgenommen. Dorthin können sich Menschen wenden, die als Minderjährige in der Bundesrepublik bis 1975 und in der DDR bis 1990 in stationären Einrichtungen der Psychiatrie und Behindertenhilfe Leid und Unrecht erfahren haben. Unter anderem berichteten Betroffene von schweren Misshandlungen, Demütigungen und der Verabreichung von Medikamenten. Ziele der Stiftung sind die Anerkennung von Leid und Unrecht der Betroffenen, die Bewältigung heute noch bestehender Folgewirkungen durch Anerkennungs- und Unterstützungsleistungen sowie die öffentliche Anerkennung der damaligen Verhältnisse und Geschehnisse sowie deren wissenschaftliche Aufarbeitung.