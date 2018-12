Danke an die lieben Kollegen für die tollen Tickets:

RadioBerlin 88,8

1x2 Tickets für Mark Knopfler in der Mercedes-Benz-Arena am 15.05.19



Kulturradio

1x2 Karten für die Kulturradio Klassik Lounge am Montag, dem 28.1.2019.

1x4 Karten für das nächste Kulturradio Kinderkonzert am Sonntag, dem 10.2.2019



Fritz

1x2 Tickets für Bonez MC & RAF Camora in der Mercedes-Benz-Arena am 09.03.2019

1x2 Tickets für Bosse in der Columbiahalle / 19.03.2019



Antenne Brandenburg

1x2 Tickets für Martin Rütter in der Metropolis Halle​ Potsdam am 07.02.2019

1x2 Tickets für Barbara Schöneberger im Tempodrom Berlin am 17.03.2019



Radioeins

1x2 Karten für Yann Tiersen im Admiralspalast am 06.03.19

1x2 Karten für Paul Kalkbrenner in der Max-Schmeling-Halle am 30.03.19



Inforadio

2x2 Tickets für die Ausstellung: Von Arts and Crafts zum Bauhaus. Kunst und Design – eine neue Einheit! im Bröhan Museum / 24.01.-05.05.19