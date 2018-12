Skurriler Polizeieinsatz in Rathenow

Zwei betrunkene Männer haben in der Nacht zu Sonntag die Alarmanlage eines Supermarktes in Rathenow (Landkreis Havelland) ausgelöst – weil sie ausbrechen wollten. Das teilte die Brandenburger Polizei am Montag mit.



Nach eigenen Angaben hatten die beiden Männer im Supermarkt während der Öffnungszeit alkoholische Getränke eingekauft. In einer "ruhigen Ecke" des Ladens betranken sie sich anschließend – und schliefen ein. Das Personal bemerkte die beiden nicht, als es das Geschäft abschloss.