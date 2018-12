Bei einer Razzia gegen mutmaßliche Menschenhändler haben Polizisten am Mittwoch Wohnungen in mehreren deutschen Städten, unter anderem auch in Berlin, durchsucht. Das teilte die Polizeidirektion im niedesächsischen Celle am Donnerstag mit.

Hintergrund sind Ermittlungsverfahren gegen zwölf Hauptverdächtige im Alter zwischen 20 und 49 Jahren. Gegen sie ermittelt die Staatsanwaltschaft Celle wegen des Verdachts des Menschenhandels, des Drogenhandels sowie der Geldfälschung. Die Verdächtigen sollen osteuropäische Arbeiter nach Deutschland eingeschleust und über längere Zeit ausgebeutet haben.

Im Rahmen dieses Ermittlungskomplexes wurden in Celle, Hambühren, Berlin und Helmstedt insgesamt 14 Wohnungen durchsucht. Laut Polizei fanden die Ermittler dabei "umfangreiches Beweismaterial", darunter auch Drogen.