Aufgrund von Leitungsproblemen zwischen Wuhlheide und Karlshorst ist es im Regionalbahn- und S-Bahn-Verkehr dort am Sonntagmittag zu Zugausfällen, Verspätungen und Umleitungen gekommen. Am späten Sonntagabend wurde dann der Verkehr wieder aufgenommen, allerdings wies die Deutsche Bahn darauf hin, dass es im Verlauf des Abends noch zu Verspätungen und Zugausfällen dort kommen kann.



Betroffen waren zwischenzeitlich die Regionalbahnstrecken der Linien 1, 6, 7 und 17 sowie die S-Bahn S3. So fuhren etwa der RE1 zwischen Magdeburg und Frankfurt (Oder) und der RE7 zwischen Wünsdorf und Dessau über Hohenschönhausen und Gesundbrunnen, statt über Zoo, Hauptbahnhof oder Ostkreuz. Auch auf der Strecke Berlin-Warschau wurden die Züge umgeleitet. Die Fahrzeit verlängere sich um 30 Minuten, gab die Bahn an.