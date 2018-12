In Brandenburg seien die Eier der Charge u.a. im Kaufland und Rewe sowie bei Aldi Nord in Großbeeren und Horst, einer Ortschaft im Ortsteil Wolfshagen der Gemeinde Groß Pankow verkauft worden. Außerdem seien die Eier im Verkauf bei Netto in Bremen und teilweise Niedersachsen, bei Lidl in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, bei Rewe in Sachsen, Sachsen-Anhalt sowie bei Kaufland in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in den Handel gekommen.



Eine behördliche Untersuchung hatte bei den Eiern Salmonellen nachgewiesen. Der Verzehr könne zu Übelkeit, Erbrechen und Durchfall führen, teilte Eifrisch mit. Die Firma hat die Eier vorsorglich aus den Verkaufsregalen entfernen lassen. Verbraucher sollen diese zurückgeben oder entsorgen.